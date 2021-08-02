YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

02.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Aladağ'daki orman yangınında zarar gören alanları inceledi:İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Aladağ'daki orman yangınında zarar gören alanları inceledi:
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:38
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:52
Yatsı
21:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Ümit Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.