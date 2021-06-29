YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'da tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

29.06.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çirişgediği mevkisinde, tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 2 su tankı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇağla Şıkel'in plaj sporuÇağla Şıkel'in plaj sporu
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandıAdana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

Adana Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Ataman Eczanesi
Seyhan
Gülay Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Maki Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.