YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tartıştığı amcasını pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Adana'da tartıştığı amcasını pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

14.06.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı amcasını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran’da tartıştığı amcası Burak S'yi (38) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Nazmi S'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Mehmet Nazmi S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran'da Mehmet Nazmi S, tartıştığı amcası Burak S'yi pompalı tüfekle vurmuştu. Yaralı Burak S, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, cinayet zanlısını olay yerinin yakınında yakalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüreğir’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendiYüreğir’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildiKastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildi
Tunceli’de sarı yılan görüntülendiTunceli’de sarı yılan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana pompalı tüfek bıçak amca yeğen

Adana Namaz Vakitleri 14 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Çarşamba

Taşpinar eczanesi
Pozanti
Ferah eczanesi
Yuregir
Deva eczanesi
Saimbeyli
Farsak eczanesi
Ceyhan
Berfin eczanesi
Seyhan
Doğuş eczanesi
Seyhan
Gökçen eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.