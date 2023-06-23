YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

Adana'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

23.06.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası Abdulkadir Ö'nün (59) göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan oğlu D.Ö. (22) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde evdeki odasında uyuyan D.Ö'nün annesi S.Ö'nün seslerini duyması üzerine odaya gittiği ve baba oğulun tartıştıkları belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö'nün bıçakla saldırdığı babası Abdulkadir Ö'nün ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, sanığın "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçakladığı öne sürülen oğlu D.Ö. tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildiSevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildi
Amasya'da özel çocuklar atık malzemelerle oluşturulan oyun parkurunda eğlendiAmasya'da özel çocuklar atık malzemelerle oluşturulan oyun parkurunda eğlendi
Taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit olduTaciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana dava

Adana Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:13
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Cuma

Ayten eczanesi
Karatas
Mine eczanesi
Saricam
Burda eczanesi
Seyhan
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Aktaş eczanesi
Ceyhan
Elif özmü eczanesi
Imamoglu
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.