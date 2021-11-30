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Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

30.11.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde H.K, ismi belirtilmeyen bir şüpheliyle tartıştığı sırada sırtından ve bacağından bıçaklandı.

Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan H.K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kısa sürede yakaladıkları şüpheliyi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

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