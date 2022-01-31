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Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

31.01.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Beyazevler Mahallesi'nde 18 Ocak'ta, Y.O.E. (28) ile bir taksi şoförü ve yolcusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında taksideki yolcu D.B. (18) tabancasını göstererek Y.O.E'nin üzerine yürüdü.

Aracıyla olay yerinden kaçan Y.O.E. ile D.B. arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra D.B. Y.O.E'ye ait aracın önünü keserek tabancasıyla ateş açtı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan Y.O.E, hastanede tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla D.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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