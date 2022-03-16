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Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı

16.03.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin birden fazla kişiye değişen miktarlarda faiz eklediklerini, borcunu ödeyemeyenlere imzalattıkları boş senetlere yüksek miktarda para yazarak icra takibi başlattıklarını, taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el koyduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 2 alacak-verecek dökümü, 7 ajanda, 5 senet, 2 tapu senedi, 1 rehin sözleşmesi, 1 noter takip talebi, 1 tabanca, 485 tabanca mermisi, 1 şarjör, 34 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

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