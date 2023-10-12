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Adana'da tehditle kız kardeşinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen sanığa dava

12.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Adana'da ölümle tehdit ettiği kız kardeşini önce darbedip sonrasında parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçlamasıyla 20 Ağustos'ta tutuklanan sanık İ.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamette sanığın, 200 lira istediği kız kardeşi A.İ'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine öldürmekle tehdit edip basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde darbedip bıçakla kolundan yaraladığı ve parasını zorla almaya çalıştığı belirtildi.

Kardeşinden şikayetçi olan A.İ. iddianamedeki ifadesinde, "Ağabeyim İ.İ. uyuşturucu kullanıyordu. Kendisi benden zorla para istiyordu. Para veremeyince 'Seni öldürürüm' diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay günü beni darbedip elimden 200 lirayı zorla almaya çalıştı. Kendisi beni bıçakla kolumdan yaraladı. Bende odama geçip kapıyı kilitledim ve polisi arayıp yardım istedim." beyanında bulundu.

İ.İ'nin benzer suçlardan sabıkalı olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık İ.İ'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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