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Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası

02.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para ceza

Adana'da tehlike arz eden ve belirlenen sürede kayıt altına alınmayan 10 köpeğin sahibine, 14 bin 982'şer lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak'ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi tehlikeli köpek ırklarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, park, bahçe ve sokak gibi yerlerde, ağızlığı olmadan ve tasmasız gezdirilen ve kayıt altına alınmadığı belirlenen 10 köpeğe el koydu.

Polis, köpeklerin sahibi 10 kişiye de 14 bin 982'şer lira ceza uyguladı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, tehlikeli ırklar arasındaki 15 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi. Köpekler, belediye görevlilerince yakalanıp hayvan barınağına götürüldü.

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