Adana'da terk edilen bebeğin, bulunduğu iş yerinin önüne götürüldüğü anların görüntülerine ulaşıldı

Adana'da beş gün önce bir iş yerinin önüne bırakılan bebeğin, bulunduğu iş yerine doğru taşındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, iş yeri önüne bırakılan ve bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin kime ait olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bebeğin, bulunduğu yere taşınmasıyla ilgili görüntülere ulaştı.

Görüntülerde yüzünü cerrahi maskeyle kapatan şapkalı bir kişinin, bir iş yerinin önünden geçerek bebeği taşıdığı anlar yer alıyor.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bebek olduğunu fark edenler, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekibi, ailesine ulaşamadığı erkek bebeği Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüp 112 Acil Servis ekibi çağırmıştı.

Sağlık ekibi, yaklaşık bir aylık olduğunu değerlendirdiği ve durumunun iyi olduğunu belirlediği bebeğin altını, polis ekiplerinin aldığı bezle değiştirmişti. Polis ve sağlık ekibinin ilgilendiği bebeğe, göz renginin mavi olması nedeniyle "Maviş" ismi verilmişti. Bebek, kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılmıştı.

