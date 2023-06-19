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Adana'da terör iltisakı nedeniyle kapatılan 2 derneğin 7 yöneticisine dava

19.06.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DHKP-C ile iltisakı nedeniyle Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile kapatılan 2 derneğin 7 yöneticisi hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanıklar A.A, A.Ü, G.Ç, M.G, O.Ö, Ö.K. ve S.Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan "Adana Özgürlükler Derneği"nin yönetim kurulu başkanının G.Ç. olduğu, O.Ö. ile M.G'nin ise yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtildi.

İddianamede, aynı gerekçeyle kapatılan "Anadolu Halkları Kültür ve Yardımlaşma Derneği"nin yönetim kurulu başkan yardımcısının Ö.K, sanıklar S.Ş'nin sekreter, A.A. ve A.Ü'nün ise yönetim kurulu üyesi olduğu bildirildi.

Kolluk kuvvetlerince dernek binasında terör örgütü DHKP-C propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen çok sayıda dergi, broşür, afiş ve örgütsel doküman ile dijital materyallerin bulunduğu kaydedilen iddianamede, dernek merkezinde örgütsel faaliyetler yaptıkları, kentte korsan gösterileri organize ettikleri, dernek yönetim kurulunda yer alarak icra işlemlerinden sorumlu oldukları belirtilen sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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