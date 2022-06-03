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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

03.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu sanık M.A.I. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği belirtildi.

M.A.I'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatı bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de silahlı çatışmalarda yer aldığı ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu M.A.I, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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