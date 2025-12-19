MAGAZİN

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu Adli Tıp Kurumu’nda test verdikten sonra serbest bırakıldı.

Mustafa Fidan

Türkiye'nin gündemi uyuşturucu operasyonları... Soruşturma kapsamında gözaltına alılnan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu’nda test verdikten sonra serbest bırakıldı.

EYÜBOĞLU'NUN AVUKATI: "HİÇBİR SUÇLAMA İLE İLGİSİ YOKTUR"

Son olarak TRT'nin Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun avukatı açıklama yaparak "Müvekkilimin uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir" dedi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Adli Tıp a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı 1

BİRÇOK İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Adli Tıp a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı 2

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

19 Aralık 2025
19 Aralık 2025

