Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 4 Şubat'ta tutuklanan Suriye uyruklu A.H.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "örgüt üyeliği" suçundan soruşturma yürütülen M.E'nin cep telefonunda sanık A.H.S'nin Suriye'deki örgütsel eylem ve faaliyetlerine yönelik görüntülerin tespit edildiği belirtildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

A.H.S'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları reddeden tutuklu sanık A.H.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

