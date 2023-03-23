YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

23.03.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 4 Şubat'ta tutuklanan Suriye uyruklu A.H.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "örgüt üyeliği" suçundan soruşturma yürütülen M.E'nin cep telefonunda sanık A.H.S'nin Suriye'deki örgütsel eylem ve faaliyetlerine yönelik görüntülerin tespit edildiği belirtildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

A.H.S'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları reddeden tutuklu sanık A.H.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:
Tekirdağ'da sağanak etkili olduTekirdağ'da sağanak etkili oldu
Öğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlamasıÖğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlaması
Anahtar Kelimeler:
Adana dava

Adana Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:50
İkindi
16:18
Akşam
18:59
Yatsı
20:14
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.