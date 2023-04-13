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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

13.04.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 24 Haziran 2022'de adli kontrol tedbiri altına alınan Suriye uyruklu A.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, A.E'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve telefonunda Suriye'deki 4 örgüt mensubu ile çatışmalarda yer aldığına ilişkin fotoğraf ve görüntü tespit edildiği, silahlı eylemlerde "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, A.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık A.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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