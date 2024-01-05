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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

05.01.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 25 Ağustos 2023'te tutuklanan M.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

M.S'nin DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, M.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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