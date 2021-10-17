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Adana'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı

17.10.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı

Adana'da, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 2 hükümlü ve 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan şüpheli S.D'nin (25) saklandığı adresi belirledi.

Polis, yaklaşık 14 yıldır firari olan H.A. ve yaklaşık 10 yıl firar eden E.E. ile zanlı S.D'yi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Zanlı S.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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