Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açılan M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, sosyal medya paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/YPG'yi, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu dikkate alınarak üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı ayrıca, delil yetersizliği gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan bereatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.A. savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapmadım. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada etki edebileceği delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

