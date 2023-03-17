Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 23 Aralık 2022'de tutuklanan Suriye uyruklu K.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık K.H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.
K.H'nin örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki kamplarında silahlı eğitim aldığı, hücre evlerinde kaldığı, kod adı kullandığı, YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığı aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.
Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.