Adana'da tırın çarptığı polis hayatını kaybetti

Adana'da otoyolda tırın çarptığı istirahatli polis memuru yaşamını yitirdi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun güney gişeleri mevkisinde, A.G'nin kullandığı tır, park alanındaki aracına gitmek için yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan istirahatli polis memuru Kemal Eren'e (38) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan Eren'in cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası polis memurunun, görev değişiminin ardından Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Tır sürücüsü A.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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