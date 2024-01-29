Adana’da Tofaş marka otomobil ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Temel Arkan kullandığı 01 FZ 107 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile kırmızı ışıktı geçti. Bu sırada yol hakkı kendinde olan Erhan G. kullandığı 01 M 0538 plakalı midibüs ile otomobile çarptı.

“TOFAŞ MARKA ARAÇ HURDAYA DÖNERKEN 9 KİŞİ YARALANDI”

Çarpışmanın etkisiyle Temel Arkan’ın kullandığı Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Temel Arkan ve Seray Arkan’ın kurtardı.

Kazada yaralanan Temel ve Seray Arkan’ın yanı sıra yolcu midibüsündeki 7 yaralıda sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Seray Arkan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

