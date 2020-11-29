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Adana’da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

ADANA HABERLERİ  | 29.11.2020 15:13 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma hızını azaltmak için aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yurttaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araç ve duraklarında dezenfekte çalışmasını yoğunlaştırdı.Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden ekipler, öncelikle metro, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler ile durakları salgına karşı 7/24 dezenfekte ediyor.Vaka sayılarının bütün yurtta artış göstermesi üzerine tedbirlerini sıklaştıran ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile toplu taşıma durak ve araçlarında gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına vatandaşların da, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak katkı vermesini istediler.

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma hızını azaltmak için aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yurttaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araç ve duraklarında dezenfekte çalışmasını yoğunlaştırdı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden ekipler, öncelikle metro, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler ile durakları salgına karşı 7/24 dezenfekte ediyor.
Vaka sayılarının bütün yurtta artış göstermesi üzerine tedbirlerini sıklaştıran ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile toplu taşıma durak ve araçlarında gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına vatandaşların da, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak katkı vermesini istediler.

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