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Adana'da torununun darbettiği öne sürülen kişi öldü

09.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da torununun darbettiği öne sürülen kişi öldü

Adana'da torunu tarafından darbedildiği öne sürülen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Birinç, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Birinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Birinç'i para vermediği iddiasıyla darbettiği öne sürülen torunu M.B'yi (26) gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Birinç'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

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