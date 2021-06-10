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Adana'da trafik kazası sonrası yangın çıkan otomobilde yaralanan genç kız hayatını kaybetti

10.06.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kazası sonrası yangın çıkan otomobilde yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Adana'da köprü korkuluğuna çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Doğu Köprüsü'nde, 24 Mayıs'ta köprü korkuluğuna çarptıktan sonra yanmaya başlayan 01 C 8807 plakalı otomobilin sürücüsü Zeliha Kerse (19), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan Ali M. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zeliha Kerse’nin kullandığı otomobil, 24 Mayıs'ta köprü korkuluklarına çarparak yanmaya başlamıştı. Otomobilde bulunan Ali M, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmıştı. Sürücü Kerse ise yoldan geçen bir otomobilin şoförü tarafından araçtan çıkarılmıştı.​​​​​​​

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