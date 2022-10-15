Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Döşeme mevkisinde H.C.S. (79) idaresindeki 01 TD 439 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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