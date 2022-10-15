YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

15.10.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Döşeme mevkisinde H.C.S. (79) idaresindeki 01 TD 439 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyorAdana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor
Altınordu-Samsunspor maçının ardındanAltınordu-Samsunspor maçının ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşımCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Kozan

Adana Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:29
İkindi
15:38
Akşam
18:09
Yatsı
19:23

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazar

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.