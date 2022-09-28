Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi kamerada

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sırasında araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle diğer araca doğru ateş etmesi kameraya yansıdı.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 01 DHF 10 plakalı cip ile 01 AHS 676 plakalı otomobilin sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otomobildeki bir kişi, aracın bagajından av tüfeğini çıkartarak aracıyla kaçan cipin arkasından bir el ateş etti.

Bu sırada otobüste yolculuk eden bir vatandaş, olayı cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, cip sürücüsü ile otomobilde olduğu anlaşılan bir kişi arasında yaşanan tartışma, otomobilin bagajından alınan tüfekle olay yerinden kaçan araca ateş edilmesi yer alıyor.

Silahın ateşlendiği sırada otobüsteki bazı yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

Polis ekipleri, yaralanan kimsenin olmadığı olayda silahı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

