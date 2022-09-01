Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mahmut Kaplan idaresindeki 01 ZH 338 plakalı motosiklet, Yüreğir ilçesi Zağarlı mevkisinde traktörle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Kaplan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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