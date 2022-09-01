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Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

01.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mahmut Kaplan idaresindeki 01 ZH 338 plakalı motosiklet, Yüreğir ilçesi Zağarlı mevkisinde traktörle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Kaplan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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trafik kazası Adana motosiklet

Adana Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:22
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Dağlı Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Ünsal Eczanesi
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Renin Eczanesi
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Yeni Berfin Eczanesi
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