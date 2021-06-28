Adana'da üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren Adana'daki gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız ile partililer ve üniversite sınavına giren gençler, Adana Adliyesi önünde toplandı.

Üniversite sınavına giren Gizem Nur Özdoğan, grup adına yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ortaya atılan yalan bir haberin tüm motivasyonlarını altüst ettiğini ve öğrencilerin ailelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Özdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı "Katar'lı Gençler Türkiye'de okuyacak" algısının, aynı mecrada belli odaklarca yayıldığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gün kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanmasını ve bunu biz gençlerin sınavlarına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız. Hatasına karşılık özür dileme erdemi göstermeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya aracılığıyla kendisine duyurmak istemiştik. 'ÖzürDileKılıçdaroğlu' etiketiyle twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken, Sayın Kılıçdaroğlu yine şaşırtmayarak skandal bir açıklamayla biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size, 1 liralık manevi tazminat davası açmak için buradayız. Sizin deyiminizle biz 'troller' şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz."

Konuşmanın ardından gençler, adliye binasına giderek, 1 liralık manevi tazminat talebini içeren dava dilekçelerini sundu.

