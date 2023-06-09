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Adana'da usulsüz ilaç satışıyla dolandırıcılık iddiasına 7 tutuklama

09.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yi dolandırdığı iddiasıyla 6 Haziran'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden elebaşı olduğu öne sürülen eczacı kalfası C.E. ve M.U'nun da arasında bulunduğu 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yi dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin yaklaşık bir yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda kimliği tespit edilen 12 şüpheli, 6 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Adreslerde 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç, 60,75 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve iki av tüfeği ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirilmişti.

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dolandırıcılık Adana

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