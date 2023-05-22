Adana'da üvey babasını öldürdüğü iddia edilen sanık ve annesinin yargılandığı dava

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar O.H. ve annesi E.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık O.H. bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben Adana'ya geldiğim günden bu yana annem ile maktul Yücel C. kavgalıydı. Olay anında annem E.C. bana bıçak getirmişti. Bana 'öldür şunu' şeklinde söz söyledi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık E.C. ise oğlu O.H'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Ben kesinlikle oğlumun iddia ettiği sözleri söylemedim. Bu yönde azmettirmedim. Uyuşturucu kullanmadım. O.H'nin iddialarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin geçen yıl 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" belirtilmişti.

