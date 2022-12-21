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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

21.12.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir araçta yapılan aramada yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 982 gram kokain ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan hafif ticari araçla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kullanarak kente giriş yaptığı sırada uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş paketlerde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirildi. Sürücü Arif A. (41) ile yanındaki Buket K. (40) gözaltına alındı.

Şüpheli Arif A. ifadesinde, gezmek için kente geldiklerini, araçtaki uyuşturucudan bilgisinin olmadığını iddia etti.

"TORBACI" OPERASYONU

Öte yandan, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 uyuşturucu hap, 1,50 gram esrar, 76,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler Nurcan K. ile Yusuf B. gözaltına alındı.

İki operasyonda yakalanan 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Adana uyuşturucu kokain

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