Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 33 bin 977 uyuşturucu hap, 5 kilo 571 gram esrar, 3 kilo 106 gram eroin, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 152 zanlıdan 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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