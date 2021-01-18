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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

18.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 176 zanlıdan 23’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı, 15 kilo 355 gram esrar, 601 gram sentetik uyuşturucu, 720 uyuşturucu hap, 174 gram eroin, ruhsatsız 6 tabanca ve 93 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 zanlıdan 23’ü tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 153’ü serbest bırakıldı.

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