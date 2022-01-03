Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeli Mahallesi'nde ikamet eden 2 şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda 10 bin 370 370 gram esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz