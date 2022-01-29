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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

29.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da evlerinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde iki eve baskın yaptı.

Adreslerde 115 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, zanlılar Serkan D, İbrahim Murat İ, F.Ç. ve K.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D. ve İbrahim Murat İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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