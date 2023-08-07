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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan kişiye 11 yıl 3 ay hapis cezası

07.08.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan kişi, 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Barbaros Mahallesi'nde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana uyuşturucu dava hapis

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