YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

06.09.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 30 Mayıs'ta tutuklanan M.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

M.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan M.A'ya ait eve düzenlenen operasyonda, sanığın defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına motosikletle gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, M.A'dan uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evinde ise hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, ayrıca evde televizyon ünitesi çekmecesine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdiği de aktarıldı.

İddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildiDidim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi
Kayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandıKayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandı
Selde kaybolan doktor ve eşi de aranıyorSelde kaybolan doktor ve eşi de aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu dava

Adana Namaz Vakitleri 6 Eylül Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:09
Yatsı
20:26

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Çarşamba

Faruk sağlam eczanesi
Yuregir
Yamaçli eczanesi
Yuregir
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Selvi eczanesi
Ceyhan
Kamer eczanesi
Cukurova
Burcu toklu eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.