Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 3 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 zanlının kimliği tespit edildi.

Ekipler, savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, belirlenen adreslere "gündüz" operasyonu düzenledi.

Uzun namlulu silahlarla operasyona katılan ekipler, belirlenen adreslerde arama yaptı.

Operasyona, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 1134 uyuşturucu hap, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının ise yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



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