Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini belirlediği 14 şüpheliye yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda, 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 4'ü kadın 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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