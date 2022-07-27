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Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 sanığa dava açıldı

27.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 sanığa dava açıldı

Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu N.U, H.B, D.K. ve M.Ö. ile tutuksuz M.T. ve B.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki 2 ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri de tespit edilen poşetlerde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları belirtildi.

Adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ve uyuşturucu kullanımı için aparatlar ele geçirdiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanıkların, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve birbirleriyle şifreli konuştukları ifade edilerek, 6 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

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