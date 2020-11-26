YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12,5 yıl hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12,5 yıl hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 26.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12,5 yıl hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kentte iki kişiye uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, R.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını istedi.

Sanık R.Y. savunmasında esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseye uyuşturucu satmadım. Hakkımdaki iddialar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:31
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.