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Adana'da vatandaşlar yakaladıkları hırsızlık şüphelisini darp etti

30.11.2021 04:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da vatandaşlar yakaladıkları hırsızlık şüphelisini darp etti

Adana'da bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde köpek havlama sesi duyan vatandaşlar çevreyi kontrol etmek için evlerinden çıktı.

Müstakil evin bahçe duvarından bir kişinin atladığını gören vatandaşlar, söz konusu kişiyi kaçmak isteği sırada yakaladı. Bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken şüpheli darp edildi.

Olay yerine gelen ekiplere teslim edilen şüpheli T.M'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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