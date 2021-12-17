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Adana'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı

17.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Adana'da 16 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ev, cami ve iş yerinin de arasında olduğu 16 adreste meydana gelen hırsızlıkların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Adreslerden 25 bin lira, ziynet eşyası, ayakkabı, ses sistemi, kapı, cep telefonu, bisiklet ve inşaat malzemeleri çaldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler Mehmet E, Özcan U, Yusuf Ç, Raşit H, E.Ö, R.Ö, E.A. ve A.I'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet E, Özcan U, Yusuf Ç. ve Raşit H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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