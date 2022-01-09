Adana'da yakınlarının taziyesine giden ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi'nde Rabia Çelikcan ve iki oğlunun yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Evde yapılan kontrolde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Rabia Çelikcan'ın hayatını kaybeden yakınlarının taziyesi için iki oğluyla Osmaniye'ye gittiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeleri sürüyor.

