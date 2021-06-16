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Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı

16.06.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunun yardımına itfaiye ekibi koştu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı evde mahsur kalan anne Mehtap Başarılı ve çocukları Arda (3) ile Güler Başarılı (5), olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evdeki yangın söndürüldü.

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