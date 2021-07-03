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Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

03.07.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen yaz konserinde Pinhani grubu sevenleriyle buluştu.

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Elbet Bir Gün Buluşacaktık" sloganıyla yaz konserlerini başlattı.

Konserde Pinhani grubu şarkılarını seslendirdi.

Bazı şarkılarda gruba eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

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