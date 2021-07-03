Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen yaz konserinde Pinhani grubu sevenleriyle buluştu.

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Elbet Bir Gün Buluşacaktık" sloganıyla yaz konserlerini başlattı.

Konserde Pinhani grubu şarkılarını seslendirdi.

Bazı şarkılarda gruba eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

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