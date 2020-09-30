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Adana'da yer fıstığı hasadı yüksek verim beklentisiyle başladı

ADANA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan: - "Bu yıl verimde ciddi bir artış söz konusu. Dekara yaklaşık 423 kilogram verim bekliyoruz"

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 53'ünün gerçekleştirildiği Adana'da hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentte 213 bin 527 dekarda ekilen ve 90 bin 424 ton rekolte alınan yer fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor.

Ülke üretiminin yüzde 53'ünü gerçekleştiren Adana'da bu sene, yaklaşık 250 bin dekardan 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Ceyhan ilçesi Çakaldere Mahallesi'nde yer fıstığı hasadına katıldı.

Alan, dünyada bitkisel yağ üretiminde üçüncü sırada yer alan yer fıstığının hayvan besleme ve insan gıdasında da önemli yeri olduğunu belirtti.

Adana'nın yer fıstığı üretiminde artış kaydedildiğini aktaran Alan, şöyle konuştu:

"Genel olarak baktığımızda ilimizde yer fıstığı üretiminde ciddi bir artış söz konusu çünkü üreticinin tercihinin pamuktan yer fıstığına doğru kaydığını görüyoruz. Geçen yıl yaklaşık 90 bin ton olan üretimin bu yıl 106 bin tona kadar yükselmesini tahmin ediyoruz. Bu yıl verimde ciddi bir artış söz konusu. Dekara yaklaşık 423 kilogram verim bekliyoruz."

Alan, kentte yer fıstığının işlenerek katma değerini artıracak tesisleşmeye destek sağladıklarını da belirtti.

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