Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yunusoğlu Mahallesi'nde genç bir erkeğin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 20 yaşındaki Baran T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yara tespit edilen Baran T'nin darp ve sert cisimle aldığı darbelerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Baran T'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayı aydınlatmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.