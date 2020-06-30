Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 4'ü tutuklu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ali el A, Ali Abdullah el H, İsa el R, Muhammed Ferhan el B, Said el B, Salih Ş, Soliman A. ve Yasin A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.İ. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada müşteki R.C.Z. ve H.Y. patlama nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Olay günü sanık Ali Abdullah el H'yi taksiyle patlama noktasına götüren taksici tanık L.A. ise Adana'daki Merkez Sabancı Camisi önünde beklerken dolmuştan inen bir kişinin kendi taksisine bindiğini ve elinde adres yazılı bir kağıt olduğunu belirterek, ''O kağıtta Şinasi Efendi Caddesi yazıyordu. 'Beni bu adrese götürebilir misin.' dedi. Ben de ücretini söyleyince kabul etti. Sanığın elinde sırt çantası vardı. Arabanın içerisinde Arapça iki defa telefon görüşmesi yaptı. Ben sanığı Ziyapaşa Bulvarı'na bıraktım.'' dedi.