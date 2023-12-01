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Adana’daki camilerde Filistin için dua edildi

01.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Adana’da İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınamak için camilerde dua edildi.

İsrail’in Filistin’e karşı saldırıları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı sonrası bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da ki camilerde de Cuma Namazı sonrası Filistin halkı için dua edildi.

Adana Merkez Cami’nde edilen duada vatandaşlar, İsrail’in saldırılarının biran önce bitmesini temenni etti.

“BİZLER BURADA RAHAT DEĞİLİZ”

Mustafa Can isimli vatandaş, “Onlar bizim din kardeşlerimiz. Kalbimiz onlarla atıyor. Bu savaşta onlar çile çekerken bizler burada rahat değiliz. Üzülüyoruz ama dünya konvektöründen dolayı bir şey yapılamıyor” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini belirterek, “Şuanda orada bir katliam var. Bizlerin elinden sadece dua etmek geliyor. İsrail’in mallarını boykot edip kullanmamak lazım. Dualarımız Filistin için” dedi.

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